Arjantin-Hırvatistan: İlk 11'ler belli oldu

Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
İlk onbirler şöyle:
ARJANTİN: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez
HIRVATİSTAN: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic.
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