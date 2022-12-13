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Arjantin-Hırvatistan: İlk 11'ler belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finalde karşılaşacak olan Arjantin ve Hırvatistan'ın ilk onbirleri belli oldu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 21:04
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Arjantin ile Hırvatistan yarı finalinde ilk 11'ler belli oldu

Arjantin-Hırvatistan: İlk 11'ler belli oldu
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Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

İlk onbirler şöyle:

ARJANTİN: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvarez

HIRVATİSTAN: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic.

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