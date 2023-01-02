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Şampiyonluk madalyasını korumak için koruma tuttu

Arjantin Futbol Takımı'nın kalecisi Emiliano Martinez, şampiyonluk madalyasını korumak için 40 bin TL'ye köpek satın aldı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 16:51
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Arjantin kalecisine köpek koruma! 40 bin Lira'ya satın aldı

Şampiyonluk madalyasını korumak için koruma tuttu
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Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın şampiyonu olan Arjantin Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Emiliano Martinez, şampiyonluk madalyasını korumak için Malinois cinsi köpek satın aldı. Martinez'in köpek için 20 bin sterlin ödediği belirtildi. 

Dünya Kupası sonrasında bazı tepki çeken davranışlarıyla gündeme gelen Arjantin Milli Takımı kalecisi Emiliano Martinez bu kez sahiplendiği köpek ile konuşuluyor. 

MBAPPE'Yİ HEDEF ALMIŞTI

Fransa'yı seri penaltı atışlarında yenerek kupanın sahibi olan Arjantin'in kalecisi Martinez, yaptığı kurtarışlarla geceye damga vurdu. Ancak kupa töreni sırasında yaptığı hareket ile tepki toplayan Martinez bununla da yetinmedi, Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe'yi hedef alan davranışlar sergiledi. 

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Martinez, Dünya Kupası'nda kazandığı altın madalyayı koruması için 20 bin sterlin karşılığında Malinois cinsi bir köpek aldı.

Ortalama ağırlığı 30 kilogram olan Belçikalı Malinois cinsi köpekler, ABD askerlerinin ve SAS komandolarının çatışma bölgelerinde kullandığı bir cins olarak biliniyor ve güçlü, hızlı ve sadık köpekler olarak tanımlanıyor.

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