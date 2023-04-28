Arjantin Merkez Bankası'ndan sert faiz artışı

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), politika faizini 1000 baz puan artırarak yüzde 91'e yükseltti. Banka böylece ülkede inatçı bir şekilde yüksek seyreden enflasyonu kontrol altına almak için Ağustos 2019'dan bu yana en büyük faiz artırımına gitmiş oldu.