İşte Messi'nin son durumu. Durumu kritik çaresizce bekliyor. Arjantin nefesini tuttu gelecek haberi bekliyor

Yarı finalde Hırvatistan maçında sakatlanan, buna rağmen 90 dakikayı tamamlayan Lionel Messi'nin durumu belirsizliğini koruyor.

İngiliz basınından Express'e göre dizindeki sakatlık nedeniyle Messi'nin Fransa maçında oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil.

Messi'nin kariyerinin son ve en önemli maçı öncesinde durumunun kritik olduğunu belirten gazete, çaresizce beklediğini yazdı.

Gazete, "Önümüzdeki saatler çok önemli. Ancak sakatlığı kötüleşmediği sürece acıyla oynayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.