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Arjantin ve Fransız taraftarlar stada akıyor

Dünya Kupası'nda final günü, Arjantin ve Fransız taraftarlar stada akın etmeye devam ediyor.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 15:42
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Arjantin ve Fransız taraftarlar Dünya Kupası finalinin oynanacağı stada akın ediyor

Arjantin ve Fransız taraftarlar stada akıyor
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Dünya Kupası finaline saatler kala Arjantinli ve Fransız taraftarlar Lusail Stadı’na akmaya başladı.

Arjantinli taraftarların ezici çoğunluğu dikkat çekiyor.  Arjantinliler Metro'dan seyirci girişine kadar Vamos Arjantin Muchachos'u marşlarını söylüyor.

İspanyolca bilmeyen hayranlar ise  “Messi! Messi!” diye bağırıyor.
Fransız taraftarlar da Arjantinliler’den geri kalmıyor.

Takımlarına güvenen Fransızlar  Fransa bayraklarına sarılarak, “Biz kazanacağız” diye tezahürat yapıyorlar.

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