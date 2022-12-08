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Yolsuzluktan hapis cezasına çarptırıldı

Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner, zimmetine para geçirdiği iddiasıyla hakkında 6 yıl hapis cezasına ve ömür boyu kamu görevinden men cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 15:44
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Arjantin'de bir ilk: Görevdeyken bir suçtan hüküm giydi

Yolsuzluktan hapis cezasına çarptırıldı
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Arjantin'de ilk kez bir devlet başkanı yardımcısı, görevdeyken bir suçtan hüküm giymiş oldu. 

Arjantin Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner, başkanlığı sırasında "bayındırlık projeleri yoluyla zimmetine 1 milyar dolar geçirdiği bir dolandırıcılık planı" nedeniyle suçlu bulunarak 6 yıl hapis cezasına ve ömür boyu kamu görevinden men cezasına çarptırıldı.

Savcılar Fernández'in 51 bayındırlık projesini, 2003-2007 yılları arasında devlet başkanlığı yapan ve 2010 yılında aniden ölen eşi Nestor Kirchner'in ve kendisinin ilk müttefiki olan inşaat patronu Lázaro Báez'e hileli bir şekilde yönlendirdiğini söyledi.

Washington Times'ın aktardığına göre temyiz başvurusu sonuçlanana kadar cezanın kesinleşmeyeceği, bunun da yıllar sürebileceği bir süreç olduğu kaydedildi. Fernandez'in seçilmeye devam edebildiği sürece tutuklanmaktan muaf tutulacağı belirtildi.

DESTEKÇİLERİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Fernandez'in destekçileri, mahkum edilmesi halinde ülkeyi "felç edeceklerini" söylediler. Buenos Aires'te toplanan destekçileri, mahkeme binasına yürüyerek, güvenlik güçleri ile karşı karşıya geldiler.

Arjantin Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'ni yöneten ve mevcut Devlet Başkanı Alberto Fernández'in kampanyasına destek veren anketör Roberto Bacman, muhalefet partilerinin Fernández'i bir "mahkum, hırsız ve fahişe" olarak nitelendirerek kara propaganda yürütmeye çalıştıklarını söyledi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Fernandez ise tüm suçlamaları kesin bir dille reddetti. Ailesine yakın bir inşaat patronuna usulsüz bir şekilde kamu işleri ihalesi vermekle suçlanıyordu.

Oğlu ve kızının da dahil olduğu kara para aklama suçlaması da dahil olmak üzere hakkında açılan diğer davalar devam ediyor.

SUİKASTTEN KURTULMUŞTU

Fernandez, 2 Eylül'de kendisine karşı açılan yolsuzluk davasıyla ilgili duruşmanın dönüşünde evinin önünde destekçilerini selamlarken suikast girişimine maruz kaldı.

Kalabalığın arasından kendisine doğrultulan tabancanın ateş almadığı olayda saldırgan, korumalar tarafından etkisiz hale getirildi.

Saldırganın 35 yaşındaki Brezilyalı Fernando Andres Sabag Montiel olduğu ve daha önce de silah taşımaktan sabıkasının bulunduğu açıklanmıştı.(AA)

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