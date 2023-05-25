Arjantin'de en büyük banknotun değeri 4 dolar ediyor

Arjantin'de ekonomik kriz giderek derinleşiyor. En büyük banknotun değeri 4 dolar ediyor.

Arjantin'de en büyük banknotun değeri 4 dolar ediyor

Editör: Serkan Talan

Arjantin'in en büyük banknotu olan 2 bin pesoluk yeni banknotu Pazartesi günü tedavüle girdi. Ancak para biriminin hızlı değer kaybetmesi nedeniyle resmi döviz kurunda yalnızca 8,50 dolar ve yaygın olarak kullanılan paralel piyasalarda ise 4 doların biraz üzerinde bir değere sahip olduğu belirtildi.

Katı sermaye kontrollerine rağmen peso bu yıl dolar karşısında dörtte bir oranında değer kaybetti. Arjantin bu değer kaybını durduramadığı gibi yüksek enflasyonla da mücadele ediyor. Merkez bankası yılsonu tahmini yüzde 130'ları bulurken, faiz oranı da yüzde 97 seviyesinde.

Tüm ticari işlemlerin yaklaşık yarısının nakit para ile yapıldığı Arjantin'de bankalar ve halk nakitlerini koyacak alan sıkıntısı yaşamaya başladı. Turistler yerel para birimiyle ödeme yapmak için çanta dolusu parayı beraberinde taşımak zorunda. Bankalar ise kasa sıkıntısı çekmeye başladı.

2 bin pesoluk banknotun bu anlamda kısmi bir ferahlama sağlaması beklenirken ekonomik gidişat sebebiyle bu ferahlamanın da geçici olacağı yorumları yapılıyor.

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