Arjantin'de mahkeme Milei hükümetinin çalışma reformu yasasını askıya aldı

Arjantin Ulusal Çalışma Mahkemesi, çalışma reformu yasa tasarısı paketini Genel İş Konfederasyonunun (CGT) isteği üzerine geçici olarak durdurdu.

Milei hükümetince çıkarılan ve "gereklilik ve aciliyet" kararnamesi olarak görülen çalışma reformu, emeklilik katkı payında azalma, tazminat ve işçi çıkarılmasından kaynaklı para cezalarında indirimin yanı sıra çalışanları doğrudan etkileyen birçok kararı kapsıyor.

Arjantin’de geniş çaplı protestolara yol açan reform, iktidar partisi ile muhalefet partilerini de kafa kafaya getirdi.

CGT, 24 Ocak'ta hükümeti protesto için bir günlük protesto yapacaklarını ve Ulusal Kongre önünde toplanacaklarını duyudu.

MİLEİ RADİKAL KARARLAR ALACAĞINI DUYURDU

Devlet Başkanı Milei, daha önceki konuşmalarında, Arjantin’in ekonomik anlamda "zor" bir dönemden geçtiğini belirterek radikal kararlar alınacağını duyurdu.

Kamu harcamalarını kısacağını özellikle vurgulayan Milei, sosyal destek harcamalarının azaltılacağını ve zarar eden kamu kuruluşlarının özelleştirileceğini bildirdi.