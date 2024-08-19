Arjantinde Messi kadro dışı. Scaloni'nin açıkladığı kadro herkesi şaşırttı

Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri kapsamında, 5 ve 10 Eylül'de karşılaşacakları Şili ve Kolombiya maçlarının kadrosunda Lionel Messi'ye yer vermedi.

Arjantinli yıldız oyuncunun sakatlığından dolayı kadroya çağrılmadığı açıklandı.

Açıklananan kadroda geçen ay Copa América'da zaferle sonuçlanan mücadeleye katılan Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña, Exequiel Palacios ve Ángel Correa'nın yokluğu da dikkat çekici.

Beri yandan Balerdi ve Valentín Barco milli takıma tekrardan çağrılırken ve Paris Olimpiyat Oyunlarında forma giyen Diego Simeone en küçük oğlu Giuliano Simeone'nin çağrıldı.

Arjantin'in açıklanan kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Dibu Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli ve Walter Benítez;

Defans: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nahuel Molina, Germán Pezzella, Leo Balerdi, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico ve Valentín Barco;

Orta saha: Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovanni Lo Celso, Equi Fernández, Rodrigo De Paul ve Nicolás González;

Forvet: Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Valentín Carboni, Julián Álvarez, Lautaro Martínez ve Valentín Castellanos.