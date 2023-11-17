Arjantin'e Uruguay darbesi. Kendi sahasında yenildi

Dünya Kupası elemelerinde Arjantin kendi sahasında Uruguay'a mağlup oldu.

Arjantin'e Uruguay darbesi. Kendi sahasında yenildi

Dünya Kupası elemelerinde Arjantin, kendi sahasında Uruguay'la karşılaştı.

Zaman zaman gergin geçen maçta Uruguay büyük bir sürprize imza atarak sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Golleri 41. dakikada Ronald Arajuo ve 87. dakikada Darwin Nunez attı.

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