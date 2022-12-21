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Arjantin kutlamalarında çatışma çıktı! 1 kişi öldü, futbolcular helikopterle kaçtı

 Arjantin'in Dünya Şampiyonluğu kutlamalarında olaylar çıktı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 13:12
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Arjantin'in kutlamalarına gölge düştü: 'Gerçek bir utanç'

Arjantin kutlamalarında çatışma çıktı! 1 kişi öldü, futbolcular helikopterle kaçtı
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36 yıl sonra Dünya Kupası'nı ülkeye getiren futbolcular üstü açık otobüsle milyonlarca taraftarı selamlarken, istenmeyen olaylar oldu.

Üst geçitten futbolcuların olduğu otobüse atlamak isteyen bir kişi yere çakılırken, bir başka taraftar da çıkan kargaşada kafasına aldığı darbe nedeniyle hayatını kaybetti.

Taraftarlarla polis arasında çıkan çatışmada yaralılar olduğu bildirildi. Dünya Kupası zaferini ailesiyle birlikte kutlayan 5 yaşındaki bir çocuğun da kafa travması nedeniyle yoğun bakımda olduğu açıklandı. 

Olaylar nedeniyle tören yarıda kalırken, futbolcular helikopterle kutlama alanından kaçırıldı. 

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia, “Tüm oyuncular adına özür dilerim. Gerçek bir utanç.” dedi.

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