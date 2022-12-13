Messi Hırvatistan'a golünü attı, tarihe geçti

2022 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin, Hırvatistan'la karşı karşıya geldi.

Maça ilk 11'de başlayan Lionel Messi, Lottar Matthaus'u yakalayarak Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu rekorunu egale etti.

Arjantinli yıldız, Hırvatistan karşısında kaydettiği golle de tarihi bir başarıya imza attı. Maçın 34. dakikasında penaltı atışı için topun başına geçen Lionel Messi, ağları havalandırarak takımının karşılaşmadaki ilk golünü kaydetti.

Böylelikle Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Arjantin Milli Takım tarihinin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

Messi, Arjantin'in son 16 turunda oynadığı Avustralya maçında kaydettiği golle Diego Maradona'yı geride bırakıp Arjantin Milli Takımı'nın turnuva tarihindeki en golcü ikinci oyuncusu olmuştu.

Öte yandan Messi, Opta verilerine göre 1986'da Dünya Kupası'nın şu anki haline geçilmesinin ardından bir turnuvanın son 16 turu, çeyrek finali ve yarı finalinde gol atan altıncı oyuncu oldu. Salvatore Schillaci (1990), Roberto Baggio (1994), Hristo Stoichkov (1994), Davor Suker (1998) ve Wesley Sneijder (2010) bu başarıyı daha önce gösteren diğer isimlerdi.

Arjantinlı yıldız ayrıca, aktif oyuncular arasında Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor.