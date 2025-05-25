Arjantinli orta saha transferi imzaya kaldı

2024 yılında River Plate’ten Necaxa’ya kiralık olarak transfer edilen Agustín Palavecino, kısa sürede gösterdiği performansla kulübün dikkatini çekti. Haziran 2024’te Necaxa, oyuncunun bonservisini 3.600.000 dolara alarak sözleşmesini kalıcı hale getirdi. Ancak bu ücretin yalnızca yüzde 65’i, yani 2.340.000 dolarlık kısmı River Plate’e geçti. Kalan haklar Platense ve Deportivo Cali kulüplerine dağıtıldı.

FIFA’nın 2025 Dünya Kulüpler Kupası için uygulamaya koyduğu özel transfer penceresi, kulüplere turnuva süresince kiralık oyuncu transfer etme imkanı sunuyor. Bu fırsatı değerlendiren Meksika temsilcisi Pachuca, Palavecino’yu kısa süreliğine kadrosuna katmak için harekete geçti. Transferin detaylarını futbol gazetecisi César Luis Merlo duyurdu. Palavecino da bu geçici transfer için onay verdi. Anlaşmanın tamamlanması halinde, deneyimli oyuncu Grup H’te Real Madrid, Al Hilal ve Red Bull Salzburg’a karşı mücadele edecek.

RİVER PLATE TRANSFER POLİTİKASIYLA AYRIŞIYOR

Dünya Kulüpler Kupası hazırlıklarına yoğunlaşan River Plate ise transfer stratejisinde farklı bir yol izliyor. Arjantin ekibi, sadece bu turnuvaya özel transfer yapmak yerine, uzun vadeli yatırımlara odaklanma kararı aldı. Bu durum, diğer kulüplerin kısa vadeli kiralık hamlelerinden ayrışıyor. River, turnuvada Urawa Red Diamonds, Monterrey ve Inter ile karşılaşacak.

DEV TURNUVADA NELER BEKLENİYOR?

Haziran ve temmuz aylarında Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenecek olan 2025 Dünya Kulüpler Kupası’na katılacak kulüpler için özel bir transfer süreci tanındı. FIFA’nın belirlediği formatla mücadele edecek takımlar, dev rakiplerle karşı karşıya gelecek. Pachuca’nın Palavecino hamlesi, hem oyuncu hem de kulüp için önemli bir fırsat olabilir.