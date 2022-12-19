TRT canlı yayında Arjantinli çıplak kadını sansürleyemedi

2022 Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin. Normal süresi 2-2 biten unutulmaz finalde Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup eden Tangocular, tarihinde 3. kez kupanın sahibi oldu.

Rekorlarıyla turnuvaya damga vuran Lionel Messi ise kariyerindeki eksik parçayı Katar'da tamamladı.

Zaferin ardından Arjantin taraftarları büyük bir sevinç yaşadı.

Bir kadın taraftar da formasını çıkartarak sevincini üstsüz yaşamayı tercih etti.

Katar rejisi de bu anları fark etmeden ekrana verince kupanın Türkiye’deki yayıncısı TRT de kadının üstsüz bir şekilde sevinmesini sansürleyemeden ekrana vermek zorunda kaldı.