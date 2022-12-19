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TRT canlı yayında Arjantinli çıplak kadını sansürleyemedi

Dünya Kupası'nın finalinde yayıncı kuruluş TRT büyük bir skandala daha imaza attı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 10:38
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Arjantinli taraftarı canlı yayında çıplak gören araplar sırıtarak seyretti

TRT canlı yayında Arjantinli çıplak kadını sansürleyemedi
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2022 Dünya Kupası'nda şampiyon Arjantin. Normal süresi 2-2 biten unutulmaz finalde Fransa'yı penaltı atışlarında mağlup eden Tangocular, tarihinde 3. kez kupanın sahibi oldu.

Rekorlarıyla turnuvaya damga vuran Lionel Messi ise kariyerindeki eksik parçayı Katar'da tamamladı.

Zaferin ardından Arjantin taraftarları büyük bir sevinç yaşadı.

Bir kadın taraftar da formasını çıkartarak sevincini üstsüz yaşamayı tercih etti.

Katar rejisi de bu anları fark etmeden ekrana verince kupanın Türkiye’deki yayıncısı TRT de kadının üstsüz bir şekilde sevinmesini sansürleyemeden ekrana vermek zorunda kaldı.

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kerim sakal
19.12.2022 11:01
TRT ye ceza vermeyen Rütük ne oldu muhaliflere ceza yağdırıyorsun  
 
BAYANA ÖZEL İLGİ DUYMUŞ .
19.12.2022 10:59
😂😂😂😂TRT BELGESELDE HAYVANLARIN ÖZEL BÖLGELERINI SANSÜRLEYEN SAKLAYAN TRT  
 
EĞİTİMCİ
19.12.2022 10:54
DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ BİR DURUM OLSA HEMEN GEREĞİNİ YAPARLARDI.KİMBİLİR BU DURUMU ONLARDA SEYRETMİŞ HOŞLARINA GİTMİŞTİR!  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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