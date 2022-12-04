Messi Maradona ile Ronaldo'yu geçti

Avustralya karşısında kariyerindeki bininci resmi maçına çıkan Messi, Katar'da 3. golünü atarken, Dünya Kupaları'nda da 9. kez filelere havalandırmayı başardı.
Arjantinli yıldız, yıldız böylece 8 gollü ülkesinin futbol efsanesi Maradona'yı geride bıraktı.
Messi, ayrıca bu golle birlikte Dünya Kupası'nda 8 golü bulunan ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'yu da geçti.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.