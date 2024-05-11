Arka cepte taşınan cüzdanlar hastalık saçıyor. Uzmanlardan kritik uyarılar

Günümüzde birçok kişi, pratiklik adına cüzdan ve telefonlarını pantolonunun arka cebinde taşıyor. Ancak bu alışkanlık, beklenmedik sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Uzmanlar, özellikle arka cepte cüzdanla uzun süre oturan kişilerde omurga ve kaslarda dengesizliklere bağlı ağrıların ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor.

Arka Cebinizdeki Tehlike: Cüzdanınız Sırt Sağlığınızı Bozabilir

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Arzu Dinç Yavaş, Türkiye'deki erkeklerin büyük çoğunluğunun cüzdanlarını arka ceplerinde taşıdığını ve bu durumun omurga eğriliğine neden olabileceğini belirtiyor.

Dr. Yavaş, sürekli arka cepte taşınan cüzdanın oturma düzenini bozarak, kalça ve bacakta şiddetli ağrılara yol açabileceğini ifade ediyor.

Siyatik Sinire Baskı Yapan Cüzdanlar

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Eyüp Baykara, arka cepte taşınan kalın cüzdanların siyatik sinire baskı yaparak, bel ağrısı ve omurga eğriliğine sebep olabileceğini açıklıyor.

Dr. Baykara, bu durumun bel fıtığı ile karışabileceğini ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.

Cüzdan Sendromu ve Önleme Yolları

Uzmanlar, arka cepte cüzdan taşımanın yol açabileceği sağlık sorunlarından kaçınmak için şu önerilerde bulunuyor:

• Uzun süre oturacağınız zaman cüzdanınızı arka cebinizden çıkarın.

• Oturuşunuz dengeli ve dik olmalıdır.

• Cüzdanda fazla kart varsa, bunları bir çanta yardımıyla taşıyın.

• Tedavide, bel ağrısı için ilaç tedavisi, sıcak uygulamalar ve kasları rahatlatıcı tedaviler uygulanabilir.

• Omurga kaslarını güçlendirmek için düzenli spor yapın.

Kadınlarda da Görülen "Cüzdan Sendromu"

Dr. Yavaş, kadınlarda da benzer şikayetlerin görülebileceğini, özellikle hamileliğin son aylarında vücuttaki ağırlık merkezinin değişmesiyle piriformis kasının zorlanabileceğini belirtiyor.

Bu bilgiler ışığında, "cüzdan sendromu" modern yaşamın göz ardı edilen bir tehlikesi olarak karşımıza çıkıyor. Günlük alışkanlıklarımızı gözden geçirerek, bu tür sağlık sorunlarının önüne geçebiliriz.