Arka çıkmak deyimi ne anlama geliyor?

Arka çıkmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Biri ya da birilerine karşı, sevilen bir kişiyi korumak; onu savunmak, onu kayırmak anlamlarında kullanılan bir deyim olarak karşımıza çıkar.

Birini savunup kollamak, ve korumak için yapılan şeyleri tarif etmek anlamlarında da kullanılmaktadır.

Olumsuz olarak bir kişiye yani suçluya hak vermemek anlamında da kullanılır.

ARKA ÇIKMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Sana arka çıktım diye ben kötü oldum gördün mü?"

"Sen ne yaparsan yap ben her zaman sana arka çıkacağım..."