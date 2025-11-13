Toplumsal olaylara duyarlılığıyla bilinen Arka Sokaklar’ın yeni bölüm tanıtımına Rıza Baba’nın, “Buna nasıl can dayanacak bilemiyorum” sözleri ve “Sürgün” isimli eser damga vurdu.
Ekibin şehit haberi aldığı sahnede kullanılan Selda Bağcan’ın şarkısı kalplere işledi. Sözleri Nihat Behram’a ait olan eser daha önce lösemi hastası Yasemin Nenni’nin hasta yatağındaki son anlarında çektiği video ile gündeme gelmiş, milyonları gözyaşlarına boğmuştu.
D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D’de.
İŞTE O ŞARKI
Uyandırın anamı
Söyleyin gidiyorum
Yolumu gözlemesin
Dönemem belki geri
Arkadaşlarım duysun
Kardeşim bunu bilsin
Söyleyin gidiyorum
Dönemem belki geri
Babama haber salın
Çiçekler onda kalsın
Sulasın günaşırı
Dönemem belki geri