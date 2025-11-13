Toplumsal olaylara duyarlılığıyla bilinen Arka Sokaklar’ın yeni bölüm tanıtımına Rıza Baba’nın, “Buna nasıl can dayanacak bilemiyorum” sözleri ve “Sürgün” isimli eser damga vurdu.

Ekibin şehit haberi aldığı sahnede kullanılan Selda Bağcan’ın şarkısı kalplere işledi. Sözleri Nihat Behram’a ait olan eser daha önce lösemi hastası Yasemin Nenni’nin hasta yatağındaki son anlarında çektiği video ile gündeme gelmiş, milyonları gözyaşlarına boğmuştu.

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D’de.

İŞTE O ŞARKI

Uyandırın anamı

Söyleyin gidiyorum

Yolumu gözlemesin

Dönemem belki geri

Arkadaşlarım duysun

Kardeşim bunu bilsin

Söyleyin gidiyorum

Dönemem belki geri

Babama haber salın

Çiçekler onda kalsın

Sulasın günaşırı

Dönemem belki geri