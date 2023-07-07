Arka Sokaklar hayranlarını sevindirecek haber

Yeniden ekrana dönmeye hazırlanan 'Arka Sokaklar' dizisinin çekimleri ağustos ayında başlayacak.

Arka Sokaklar hayranlarını sevindirecek haber

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Kanal D ekranlarında 17 sezon boyunca izleyicilerle buluşan 'Arka Sokaklar' dizisi, ağustos ayında yeniden sete çıkacak. 'Arka Sokaklar' kendi günü olan cuma akşamları 'Yalı Çapkını' ve 'Kızılcık Şerbeti’nin reyting rekabetine ortak olacak.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, eski ekibi tekrar bir araya getirmek için harekete geçen D Media, Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Kerimhan Duman gibi oyuncularla yeniden el sıkıştı. Dizide Hüsnü Çoban’ın eşi Esra’ya hayat veren Gaye Gürsel’in de geçen günlerde “Arka Sokaklar“la anlaştığı öğrenildi.

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YILMAZ EKMEKÇİ YENİ BÖLÜMLERE DANIŞMANLIK YAPACAK

Erler Film‘in patronu ve yapımcı Türker İnanoğlu, sağlık sorunları nedeniyle diziye devam edemeyince projenin haklarını bir yıllığına Kanal D iç yapımları çatısında toplayan D Media şirketine verdi. Yılmaz Ekmekçi, Türker İnanoğlu’nun isteğiyle yeni bölümlere danışmanlık yapacak.

Eski platosunda çekilecek olan “Arka Sokaklar“ı yine Orhan Oğuz yönetecek ve Ozan Yurdakul yazacak.

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