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Arka sokaklar operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından ‘Arka Sokaklar’ operasyonu düzenlendi.  ‘Fuhuşa Teşvik Aracılık ve Yer Temini’ suçlarına karışan 15 şahıstan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 11:46
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Arka sokaklar operasyonu

Arka sokaklar operasyonu
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İHA'nın haberine göre, Erzurum genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü’nce 2 ay süre ile yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde ‘Fuhuşa Teşvik Aracılık ve Yer Temini’ suçlarına karıştığı tespit edilen 15 şüpheli şahıs düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 

Fuhuşa karıştığı tespit edilen 114 şahsa toplamda 1 milyon 516 bin TL idari para cezası uygulandı.

Şüpheli şahıslar “Fuhuşa Teşvik Aracılık ve Yer Temini” suçlarından haklarında hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte işlemleri akabinde adli makamlara sevk edildi.
Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli şahıs savcılıktan, 7 şüpheli şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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