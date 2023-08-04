‘Arka Sokaklar’ sete çıktı. Yeni kadroda bakın kimler var

“Arka Sokaklar” dizisi yakında cuma akşamları Kanal D’de 18. sezonuyla seyircisiyle buluşacak. Fenomen dizi ekibi bugün sete çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şevket Çoruh’un ardından Oya Okar’ın ayrıldığı dizi için oyuncularla 42 bölümlük anlaşma imzalandı. Ozan ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı diziyi Orhan Oğuz yönetiyor.
Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’na Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu, Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Furkan Göksel, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay eşlik ediyor.