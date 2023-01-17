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Şevket Çoruh’un yeni dizisi belli oldu. Arka Sokaklar'da 16 yıl oynamıştı

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar’da 16 sezon boyunca ‘Mesut Komiser’ rolüne hayat veren Şevket Çoruh’un yeni projesi belli oldu. İşte detaylar...

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 09:31
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Arka Sokaklar'da 16 yıl oynamıştı! Şevket Çoruh’un yeni dizisi belli oldu

Şevket Çoruh’un yeni dizisi belli oldu. Arka Sokaklar'da 16 yıl oynamıştı
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Tam 16 yıl boyunca Arka Sokaklar dizisinde Mesut komiser rolüne hayat veren Şevket Çoruh, bu sezon diziden ayrılmıştı. 

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Çok sayıda teklif alan Çoruh gelen işlerden 03 Medya ve Same Film’in FOX için hazırladığı Tetikçi dizisiyle anlaştı. Başarılı aktör dizide İskender karakterine hayat verecek.

Çoruh dizide Timuçin Esen’le kamera karşısına geçecek. Esen de şimdiden merak uyandıran dizide Korkmaz rolünü canlandıracak.

Efsane dizi Çukur’un yazarı Gökhan Horzum’un kaleme aldığı dizinin Bodrum’da çekilmesi planlanıyor. Dizinin ana castında Genco Özak da rol alıyor. Özak dizide Metin rolünü canlandıracak. Tetikçi’nin yönetmesi için de Çöp Adam’dan ayrılan Yağız Alp Akaydın’la görüşülüyor.
 

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