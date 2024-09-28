Arka Sokaklar'ın Ayla'sından korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı

Mina Kaymakçı
Arka Sokaklar'ın Ayla'sından korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı

Arka Sokaklar’da Ayla karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Filiz Taçbaş sevenlerini korkuttu. Bingöl Kiğı'da yamaçtan inerken düşen ünlü ismin ayak bileği iki yerinden kırıldı. Ünlü oyuncu apar topar ameliyata alındı.

Birbirinden başarılı projelerde yer alan Filiz Taçbaş hayranlarını endişelendirdi. Ünlü oyuncu Taçbaş, Bingöl-Kiğı'da yamaçtan inerken düştü. Ayak bileği iki yerinden kırılan oyuncu apar topar ameliyata alındı ve ayağına platin ve çivi takıldı.

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YAMAÇTAN DÜŞTÜ HASTANEYE KALDIRILDI

'Mahallenin Muhtarları', 'Koçum Benim', 'Anadolu Kartalları', 'İşler Güçler', 'Çukur' ve 'Arka Sokaklar' gibi birçok başarılı projede rol alan Filiz Taçbaş, hastane odasından paylaşımda bulundu.

Taçbaş paylaşımında 'Maceraya olan düşkünlüğüm, iki gün önce Bingöl Kiğı da yamaçtan inerken ayağımın kayması ve bileğimin ters dönmesi nedeniyle ayak bileğimin iki yerinden kırılmasından dolayı platin ve çivi takıldı' ifadelerini kullandı.

Ünlü isme geçirdiği kazadan dolayı geçmiş olsun mesajları yağdı.

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FİLİZ TAÇBAŞ KİMDİR

Usta oyuncu Filiz Taçbaş, İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve dizi oyuncusu ve eski millî tenisçi olan Taçbaş, 10 yaşındayken, Bilge Olgaç'la kamera karşısına geçti. Uzun bir süre ara verdikten sonra sinema ve dizi çalışmalarına devam etti.

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1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisine dahil oldu. Taçbaş, sanat hayatının yanı sıra, profesyonel bir tenis oyuncusu.

2007 yılında yüksek puan elde ederek, millî takım elemelerine girmiş, millî forma giymiş olup, aynı zamanda gazetelerde tenisle ilgili yazıları bulunuyor.

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Öte yandan usta oyuncu 2023 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir milletvekili aday adayı oldu.

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