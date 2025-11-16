Arka Sokaklar’ın ardından gözlerden uzakta bir hayat süren Uğur Pektaş, Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Kuruluş Orhan’a dahil oldu.

Uğur Pektaş oyunculuğu bırakarak maneviyata yönelmişti. Herkes Uğur Pektaş’ın Arka Sokaklar’a dönmesini beklerken ünlü oyuncu Kuruluş Orhan’la anlaştı. Pektaş yeni dizisinde Abdurrahman karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Uğur Pektaş “Abdurrahman” rolüyle Orhan’ın sağ kolu olarak dizide yer alacak.

OYUNCU KADROSU

Kuruluş Osman’da uzun yıllar başrolü üstlenen Burak Özçivit, bölüm başı 4 milyon TL talep ettiği ve yapımcıyla anlaşma sağlanamadığı iddiaları üzerine projeden ayrılmıştı. Özçivit’in projeden ayrılmasının ardından Mert Yazıcıoğlu ile anlaşmaya gidildi. Dizide zaman atlaması yaşanmasıyla dizinin kadrosuna yeni oyuncular dahil oldu.

Mahassine Merabet – Nilüfer Hatun

Barış Falay – Şahinşah Bey

Bennu Yıldırımlar – Malhun Hatun

Şükrü Özyıldız – Flavius

Burak Sergen – Tekfur Saroz

Çağrı Şensoy – Cerkutay