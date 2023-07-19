Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda sürpriz isim

“Arka Sokaklar” dizisinin 639. bölümünün çekimi ağustos ayında başlayacak.

17 yıl boyunca devam eden ve geçen yıl duayen yapımcı Türker İnanoğlu‘nun sağlık sorunları nedeniyle yayınına ara verilen dizinin yeni bölümlerini D Media çekecek. Ozan Yurdakul’un yazdığı, Orhan Oğuz’un yönettiği fenomen dizinin kadrosuna flaş bir isim katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir süredir ekranlardan uzak olan Mustafa Üstündağ “Arka Sokaklar”ın kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncunun polisiye dizinin yeni kötü adamı olacağı öğrenildi.

