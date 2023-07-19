Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda sürpriz isim

Erler Film'in efsane polisiye dizisi "Arka Sokaklar"ı artık Kanal D İç Yapımlar'ın şirketi yapım D Media çekecek. Dizinin yeni sezonunda yer alacak bir isim daha belli oldu.

Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda sürpriz isim

“Arka Sokaklar” dizisinin 639. bölümünün çekimi ağustos ayında başlayacak.

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17 yıl boyunca devam eden ve geçen yıl duayen yapımcı Türker İnanoğlu‘nun sağlık sorunları nedeniyle yayınına ara verilen dizinin yeni bölümlerini D Media çekecek. Ozan Yurdakul’un yazdığı, Orhan Oğuz’un yönettiği fenomen dizinin kadrosuna flaş bir isim katıldı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir süredir ekranlardan uzak olan Mustafa Üstündağ “Arka Sokaklar”ın kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncunun polisiye dizinin yeni kötü adamı olacağı öğrenildi.

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