Arkadaş cinayetinde ‘büyü’ detayı: Bozmak için dere kenarına götürüp...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 Haziran 2023’te meydana gelen olayda Engin Yılmaz, darbettiği Burak Yavuz tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Yavuz hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

“İSTESEM KAFASINA DA ATEŞ EDERDİM”

Davanın ilk duruşması dün Kocaeli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Tutuklu sanık Burak Yavuz’un yanı sıra duruşmaya taraf avukatları ile Engin Yılmaz’ın eşi B.Y. de katıldı.

Yavuz, mahkemedeki ifadesinde, "Uyuşturucu kaynaklı bir alacak- verecek mevzusu vardı aramızda. Önce ödeyemedim, sonra ödedim. Bu sebepten dolayı evime gelip beni darbetti. Elini beline attığını görmem üzerine toplamda 4 el yere doğru ateş ettim. Mermilerden biri sırtına gelmiş. İstesem kafasına da ateş ederdim. Öldürmek istemedim. Ambulansı ve polisi ben aradım." dedi.

TANIK EŞTEN SAHTE HOCA NEDENİYLE HUSUMET İDDİASI

Mahkemede öldürülen Engin Yılmaz’ın eşi B.Y. de tanık olarak dinlendi.

Eşiyle sürekli tartışmaya başladıklarını belirten B.Y., eşinin Burak Yavuz’un aracılığıyla İ.K. isimli sahte hocayla görüştüklerini söyledi.

B.Y., İ.K.’nin evin bahçesinde gömülü muska olduğunu söyleyerek kendilerini kandırdığını, ancak muskayı hocanın kendisinin koyduğunu gördüklerini söyledi.

Sözde hocanın kendisini büyüyü bozmak için yalnız şekilde dere kenarına götürmek istediğini eşine anlattığını söyleyen B.Y., "Engin sözde hocayı bulup darbetmiş. Hatta beni görüntülü arayarak, 'Bu muydu seni dereye götürmek isteyen?' diye gösterdi. Daha sonra polisler de gelmiş ancak hoca şikayetçi olmamış." ifadelerini kullandı.

Sahte hocayı kendilerine yönlendirmesi sebebiyle eşinin Burak Yavuz’u da darbettiğini aktaran B.Y., "Sözde hocanın ya bana zarar vereceğini ya da para koparacaklarını düşünüyordu. Hocayı da bu sebeple darbetti. Hocayı Burak tanıştırdığı için Burak'ın da işin içinde olduğunu düşündü. Eşim, Burak’ı dövmüş, sebebi de Burak’ı konuşturmakmış. Olayın yaşandığı gün Burak'ın yanına gitmiş ve olay yaşanmış. Şikayetçiyim." dedi.

“BANA MUSKANIN YERİNİ GÖSTERDİ BEN DE ÇIKARDIM”

Duruşmada tanık olarak dinlenen sözde hoca İ.K. ise şunları söyledi:

"Burak ve Engin bir gün iş yerime geldiler. Engin bana eşi ile arasının bozuk olduğunu, evlerinin bahçesinde kağıt parçası sakladığını, muska yapıldığını eşine söyleyerek aralarını bu şekilde düzeltmemi istedi. Aralarının düzelmesi için benden büyü bozuyormuş gibi yapmamı istedi. Ben de ‘Aranız düzelecekse yaparım’ dedim ve akşam da evine gittim. Evin orada ‘Yarın gelip bu muskayı çıkaracağım’ dedim ve ertesi gün de gittiğimde Engin muskanın yerini bana gösterdi. Ben de çıkardım. Sakladığı şey ise sigara kağıtları üzerinde yılan resmi ve Büşra yazısıydı. Bu kağıdı yaktık. Engin de yanımızdaydı. Dereye götürmek isteme olayını da Engin bana söylemişti"

Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksiklikler nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.