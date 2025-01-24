Arkadaşını balta ile öldürdü, evin önüne çıkıp ’adam öldürdüm’ diye bağırdı

Kaynak: İHA
Arkadaşını balta ile öldürdü, evin önüne çıkıp ’adam öldürdüm’ diye bağırdı

Tokat'ta birlikte alkol aldığı arkadaşını çıkan kavgada balta ile öldüren şahıs evin önüne çıkarak "adam öldürdüm" diye bağırdı.

Olay, Zile ilçesi Minarei Sağır Mahallesi Arzum Sokak'taki tek katlı müstakil evde yaşandı.

İddiaya göre Murat Tercuman (44) arkadaşı O. A. ile evde alkol aldı. İkili bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Çıkan kavgada O.A., Murat Tercuman'ı baltayla öldürdü ardından da evin önüne çıkarak "adam öldürdüm" diye bağırmaya başladı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri Tercuman'ın öldüğünü belirledi. O.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e ön rapor yanıtı. CHP liderine ağır ifadeler
Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e ön rapor yanıtı. CHP liderine ağır ifadeler
CHP'li Gökçe Gökçen'den Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki: Hepimiz Gezi’deydik
CHP'li Gökçe Gökçen'den Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasına tepki: Hepimiz Gezi’deydik
Araç kiralama dolandırıcılığa hapis cezası
Araç kiralama dolandırıcılığa hapis cezası
Google, aldatıcı yorumlarla karşı harekete geçiyor
Google, aldatıcı yorumlarla karşı harekete geçiyor
Ebrar Sitesi Reyyan Apartmanı davası üçüncü kez bilirkişiye gönderildi
Ebrar Sitesi Reyyan Apartmanı davası üçüncü kez bilirkişiye gönderildi