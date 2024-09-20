Arkadaşını öldürüp cesedinin fotoğrafını çekti

Korkunç cinayet Esenler Tuna Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre korsan taksicilik yapan 52 yaşındaki yabancı uyruklu İbrahim Alobeid, yine yabancı uyruklu olan arkadaşını evine çağırdı. Evde bir süre oturan iki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında şüpheli şahıs, arkadaşı İbrahim Alobeid'i birkaç bıçak darbesiyle sırtından bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli daha sonra arkadaşının fotoğrafını çekti. Olayın olduğunu duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İbrahim Alobeid'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine geldiklerinde şüpheliyi yakalayan polis ekipleri, şüphelinin kaçak yollarla yurda giriş yapan biri olduğunu tespit etti.

Mahalle sakini bir vatandaş ise, “Vatandaşın biri burayı kiraya verdi, sahibi rahmetli oldu. Bunlar sokaklarda satıcılık yapıyor. Şimdi duyduğuma göre bıçakla arkadaşını kesmiş” şeklinde konuştu.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İbrahim Alobeid'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.