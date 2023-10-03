Arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim atasözünün anlamı nedir?

Arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim atasözü ne anlama gelir? İşte yanıtı…

Arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim atasözünün anlamı nedir?

Arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim atasözünün anlamı: Bir kimsenin kişiliği arkadaşlarını tanıyınca daha iyi öğrenilir.

Bir kişi, arkadaşlarını veya yakın temas içinde olduğu kimseleri iyi seçmelidir. Eğer arkadaşları kötü alışkanlıklara sahip veya tembel kişilerse, kişi bundan olumsuz etkilenecektir.

Aynı şekilde bir kişinin arkadaşları iyi huylu ise ve faydalı işlerle uğraşıyorsa, kişiyi olumlu yönde etkileyecektir. Kimlerle vakit geçirilirse, onların ahlakından mutlaka bir şeyler geçer.

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