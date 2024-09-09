Arkadaşını ziyarete gitti inşaatta ölü bulundu

Kaynak: İHA
Arkadaşını ziyarete gitti inşaatta ölü bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde arkadaşının yanına ziyarete gelen adam inşaatta yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaatta çalışan arkadaşını ziyarete gelen Ufuk Özdemir (49), geçirdiği ani sağlık sorunu sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Gedik Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Ankara'dan Serik'teki inşaatta çalışan arkadaşının yanına gelen Özdemir, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

İnşaat işçilerinin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Özdemir’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, olayın şüpheli ölüm olabileceği ihtimaliyle soruşturma başlattı.

Özdemir’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna, ardından ise Antalya Adli Tıp Kurumu'na otopsi için gönderildi.

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