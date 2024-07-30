Arkadaşının 7 yaşındaki oğlunu kazayla öldürdü. Serbest kaldı

Olay, 24 Temmuz'da Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleşti. İsa H., arkadaşı Mehmet Yeşil’in evine misafirliğe gitti. İsa H., yeni aldığı ruhsatsız tabancasını Yeşil'e göstermek üzere çıkardığı anda silah ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Mehmet Yeşil’in 7 yaşındaki oğlu Zekariye Yeşil’e isabet etti.

Ailesinin hemen hastaneye kaldırdığı Zekariye, yapılan uğraşlara karşın kurtarılamadı. Olayın sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İsa H. ile o sırada evde bulunan Ahmet D. ve Ömer B.’yi gözaltına aldı.

İsa H.'nin emniyetteki ifadesinde silah kendisinin elindeyken ateş aldığı yönünde ifade verdiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen İsa H., mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.