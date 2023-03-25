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Oyuncu Engin Öztürk'ün panik gecesi. Arkadaşının eşiyle görüntülendi

Engin Öztürk, Esra Ruşan ve meslektaşı Sarp Apak'ın eşi Bengisu Uzunöz Apak ile görüntülendi. Öztürk, konuyla ilgili olarak "Biri yakın arkadaşım, diğeri yakın arkadaşımın eşi. Beni takip ettiğiniz için bu açıklamayı yapma gereği duydum" açıklamasında bulundu

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 12:23
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Arkadaşının eşiyle görüntülendi. Oyuncu Engin Öztürk'ün panik gecesi

Oyuncu Engin Öztürk'ün panik gecesi. Arkadaşının eşiyle görüntülendi
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Engin Öztürk, iki kadınla bir mekândan çıkarken görüntülendi. 

Panik halleri dikkat çeken Engin Öztürk, ısrarla görüntü alınmaması için çabaladı.  

Engin Öztürk'ün neden panik yaptığı otomobildeki kadınların kimler olduğunun anlaşılmasıyla gün yüzüne çıktı. 

Otomobildeki kadınlardan biri Sarp Apak'ın eşi Bengisu Uzunöz Apak ve bir dönem adı Fırat Çelik ile anılan Esra Ruşan'dı. Engin Öztürk, bir süre sonra gazetecilerin sorularına "Biri yakın arkadaşım, diğeri yakın arkadaşımın eşi. Beni takip ettiğiniz için bu açıklamayı yapma gereği duydum" dedi. 

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