Oyuncu Engin Öztürk'ün panik gecesi. Arkadaşının eşiyle görüntülendi

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre Engin Öztürk, iki kadınla bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Panik halleri dikkat çeken Engin Öztürk, ısrarla görüntü alınmaması için çabaladı.

Engin Öztürk'ün neden panik yaptığı otomobildeki kadınların kimler olduğunun anlaşılmasıyla gün yüzüne çıktı.

Otomobildeki kadınlardan biri Sarp Apak'ın eşi Bengisu Uzunöz Apak ve bir dönem adı Fırat Çelik ile anılan Esra Ruşan'dı. Engin Öztürk, bir süre sonra gazetecilerin sorularına "Biri yakın arkadaşım, diğeri yakın arkadaşımın eşi. Beni takip ettiğiniz için bu açıklamayı yapma gereği duydum" dedi.