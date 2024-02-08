Arkadaşının hayatını heimlich manevrasıyla kurtardı

Kaynak: İHA
Arkadaşının hayatını heimlich manevrasıyla kurtardı
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde nefes borusuna yemek kaçan kişiyi, ambulans şoförü heimlich manevrasıyla kurtardı.

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen olayda, belediyeye ait şantiyede iş makinesi operatörü olarak çalışan Yakup Y.'nin yediği tatlı nefes borusuna kaçtı. Nefes alamayan Yakup Y.’nin yardımına, durumu fark eden ambulans şoförü arkadaşı Orkun Akbaş yetişti.

Akbaş, nefes almakta zorlanan arkadaşını, heimlich manevrasıyla kurtardı. Olay, güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Söz konusu görüntülerde, Yakup Y.’nin nefes almakta güçlük çekmesi ve arkadaşının heimlich manevrasıyla onu kurtarması yer alıyor.

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