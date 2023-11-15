Arkadaşının katilini İstanbul uçağında görünce çılgına dündü

Hollanda basınının haberine göre Lahey kentine bağlı Orlandostraat’ta geçtiğimiz pazartesi günü yerel saatle 21.20 sıralarında silahlı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki İbrahim Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, bir görgü tanığı arabadan 5 el ateş edildiğini belirtti. Bir aile üyesi ise Demir'in daha önce bir çocukluk arkadaşıyla tartıştığını aktardı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelinin de Lahey’de yaşadığı tespit edildi. Ayrıca cinayet şüphelisinin kullandığı ihtimali üzerinde durulan bir araç da Rijswijk'teki Kooijweg bölgesinde yanmış halde bulundu.

Hollanda basınına göre saldırının ardından kayıplara karışan şüpheli, dün akşam başkent Amsterdam’daki Schiphol Havalimanında İstanbul’a kaçmak üzereyken bindiği uçakta bir yolcu tarafından fark edildi. Uçağa çağrılan polisler şüpheliyi gözaltına alınırken, yalnızca avukatlarıyla görüşmesine izin verildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞININ KATİLİNİ UÇAKTA GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNDÜ

Öte yandan katil zanlısının yakalanışıyla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. İbrahim Demir'in arkadaşı ve görgü tanığı olan bir kişi Amsterdam'dan İstanbul'a giden uçağa bindiğinde şaşkına döndü. Çünkü koltuklardan birinde iddiaya göre katil zanlısı oturuyordu. Bağırıp katil zanlısına vurmaya başlayan adam, uçağın kalkmamasını ve polisin uçağa gelmesini istedi. Zanlı gelen polis tarafından gözaltına alındı.