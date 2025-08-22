Arkadaşları korkup kaçtı! Diyarbakır’da yürek yakan olay

Düzenleme: Kaynak: DHA
Arkadaşları korkup kaçtı! Diyarbakır’da yürek yakan olay

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşanan olay, bölge halkını yasa boğdu. Serinlemek isteyen üç kız arkadaştan ikisi, gölete girdi. Bir kız ise kenarda kaldı. Gölete giren Nurşin Akbaş ve arkadaşı, iddiaya göre şakalaşırken boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşı sudan çıkmayı başarırken, Nurşin gölette kayboldu. Korkan arkadaşları, kimseye haber vermeden evlerine döndü.

Olay, dün öğle saatlerinde kırsal Bulutçeker Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek isteyen 3 kız arkadaştan 2'si, yaklaşık 3 metre derinliğindeki gölete girdi. Kızlardan biri suya girmeyerek kenarda kaldı. Gölete giren Nurşin Akbaş ve arkadaşı, şakalaşma sırasında boğulma tehlikesi geçirdi.

Kızlardan biri sudan çıkmayı başarırken, Nurşin Akbaş suda kayboldu. Korkan arkadaşları, kimseye haber vermeden evlerine döndü. Aile, akşam saatlerinde Nurşin'in eve dönmemesi sonrası gece saatlerinde aramaya başladı. Ailenin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren arama çalışmalarının ardından saat 02.00 sıralarında Nurşin Akbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Nurşin'in cenazesi, sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından öğle saatlerinde Bulutçeker Mahallesi'nde toprağa verildi.

Arkadaşları korkup kaçtı! Diyarbakır’da yürek yakan olay

Arkadaşları korkup kaçtı! Diyarbakır’da yürek yakan olay

Arkadaşları korkup kaçtı! Diyarbakır’da yürek yakan olay

Arkadaşları korkup kaçtı! Diyarbakır’da yürek yakan olay

Arkadaşları korkup kaçtı! Diyarbakır’da yürek yakan olay

Arkadaşları korkup kaçtı! Diyarbakır’da yürek yakan olay

Arkadaşları korkup kaçtı! Diyarbakır’da yürek yakan olay

Arkadaşları korkup kaçtı! Diyarbakır’da yürek yakan olay

Arkadaşları korkup kaçtı! Diyarbakır’da yürek yakan olay

Son Haberler
Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki Beşir boğuldu
Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki Beşir boğuldu
Memur-Sen kararını açıkladı!
Memur-Sen kararını açıkladı!
Beşiktaş stoper transferi için düğmeye bastı: Listede 2 aday var!
Beşiktaş stoper transferi için düğmeye bastı: Listede 2 aday var!
Samsun’da daire kavgası kanlı bitti
Samsun’da daire kavgası kanlı bitti
MHP'li isimden kavgada bile söylenmeyecek sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü
MHP'li isimden kavgada bile söylenmeyecek sözler! Açtı ağzını yumdu gözünü