Tan Taşçı'nın başı dertte! Arkadaşlarını sosyal medyadan uyardı

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın başı dolandırıcılarla dertte... Ünlü şarkıcı, kendisini Tan Taşçı diye tanıtan dolandırıcıya karşı arkadaşlarını ve sevenlerini sosyal medya hesaplarından uyardı.

Taşçı, "Birkaç gündür sahte bir Tan Taşçı bazı sanatçı, basın mensubu ve organizatör arkadaşlarımı arayıp, ben olduğuna inandırarak işletiyormuş. Şahsın numarası üzerinden hukuksal işlemler başlatılmıştır. Lütfen sonu 31 ile biten cep telefonu numarası üzerinden kendisini Tan olarak tanıtan bu kişiye itimat etmeyiniz" dedi.