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Tan Taşçı'nın başı dertte! Arkadaşlarını sosyal medyadan uyardı

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın başı dolandırıcılarla dertte... Ünlü şarkıcı, bazı sanatçı, basın mensubu ve organizatör arkadaşlarını arayan kişinin kendisini Tan Taşçı diye tanıttığını söyledi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 10:04
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Arkadaşlarını uyardı! Şarkıcı Tan Taşçı'nın başı dertte

Tan Taşçı'nın başı dertte! Arkadaşlarını sosyal medyadan uyardı
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Ünlü şarkıcı Tan Taşçı'nın başı dolandırıcılarla dertte... Ünlü şarkıcı, kendisini Tan Taşçı diye tanıtan dolandırıcıya karşı arkadaşlarını ve sevenlerini sosyal medya hesaplarından uyardı.

Taşçı, "Birkaç gündür sahte bir Tan Taşçı bazı sanatçı, basın mensubu ve organizatör arkadaşlarımı arayıp, ben olduğuna inandırarak işletiyormuş. Şahsın numarası üzerinden hukuksal işlemler başlatılmıştır. Lütfen sonu 31 ile biten cep telefonu numarası üzerinden kendisini Tan olarak tanıtan bu kişiye itimat etmeyiniz" dedi. 

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