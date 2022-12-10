10 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Arkadaşlarıyla kamp yaptığı vadide düşüp yaralanan kişi kurtarıldı

Arkadaşlarıyla kamp yaptığı vadide düşüp yaralanan kişi kurtarıldı

Kayseri'de 3 arkadaşı ile kamp yapmak için gittiği vadide düşüp yaralanan kişi ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı...

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 16:51
Takip Et

Arkadaşlarıyla kamp yaptığı vadide düşüp yaralanan kişi kurtarıldı

Arkadaşlarıyla kamp yaptığı vadide düşüp yaralanan kişi kurtarıldı
+
Aa
-

Arkadaşlarıyla dün Derevenk Vadisi'ne giden İsmail Balcıoğlu, yürüyüş esnasında ayağının taşa takılması sonucu düşerek yaralandı.

Arkadaşları, ayak bileğinden yaralanan Balcıoğlu yürüyemediği için kamp kurarak geceyi burada geçirdi. Kampçıların yardım çağrısı üzerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri vadiye sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşı sonucu sedyeyle yola çıkarılan Balcıoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Balcıoğlu'nun arkadaşı Enes Safa Akargöl, gazetecilere, vadiye kamp kurmaya geldiklerini belirterek, "Aşağı indiğimiz sırada Balcıoğlu'nun ayağı taşa takıldı. Taş da ayağını bir anda kaydırdı. Ayağını burktu. Aşağı indiğimizde şişti. 'Dayanırım' dedi, biz de gece çıkamadık, sabahı bekledik. Sabah kalktıktan sonra yukarı çıkıp AFAD'ı aradık." diye konuştu.

Akargöl, ekiplere teşekkür etti. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
1
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
2
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
3
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Asgari ücrette 4 seçenek masada. Bakan Bilgin o rakamı söyleyince hesaplar değişti
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
4
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Resmi Gazete’de yayımlandı: 16 büyükelçi merkeze çekildi
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
5
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
6
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
﻿Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sert sözler
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
7
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
﻿Tarihi maçta Arjantin Hollanda'yı nasıl devirdi? Futbolun Prometheus'u Sedat Kaya açıkladı
﻿Recep İvedik 7 iktidar yandaşlarını kızdırdı
﻿Recep İvedik 7 iktidar yandaşlarını kızdırdı
﻿Recep İvedik 7 iktidar yandaşlarını kızdırdı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te düzenlenecek seçimlerde son kez aday olacağını açıkladı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te düzenlenecek seçimlerde son kez aday olacağını açıkladı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te düzenlenecek seçimlerde son kez aday olacağını açıkladı
﻿Tarım sigortalarında prim destek oranları belli oldu
﻿Tarım sigortalarında prim destek oranları belli oldu
﻿Tarım sigortalarında prim destek oranları belli oldu
﻿Çaykur Rizespor'un Tuzla zaferi
﻿Çaykur Rizespor'un Tuzla zaferi
﻿Çaykur Rizespor'un Tuzla zaferi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.