Arkadaşlık uygulamalarında Pie devrimi

Bonobos’un kurucusu Andy Dunn tarafından geliştirilen Pie, kullanıcıların gerçek hayatta sosyalleşmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş yeni bir uygulama. San Francisco ve Chicago’da aktif olan Pie, 11.5 milyon dolarlık yatırım alarak büyük bir ivme kazandı ve aylık 130 binden fazla aktif kullanıcıya ulaştı.

Ancak bu hızlı büyüme, etkinliklerde kalabalık grupların oluşmasına neden oldu. Çok sayıda kişinin katıldığı etkinliklerde, doğru insanlarla tanışmak zorlaşıyordu. Dunn, bu durumu girişimciliğin doğal bir sonucu olarak değerlendirdi: Bir çözüm yaratırken yeni bir sorun ortaya çıkabiliyor.

YAPAY ZEKA İLE KİŞİSEL EŞLEŞTİRME

Pie, bu sorunu çözmek için Sparked Connections adlı AI destekli bir test sistemini uygulamaya aldı. Uygulamanın etkinlik organizatörlerinden Samir Mahafzah ve Sam Stubbs tarafından geliştirilen bu sistem, Pie tarafından satın alınarak entegre edildi.

Örneğin, “Coffee with Strangers” etkinliğine katılmak isteyen kişiler, yapay zeka destekli bir kişilik testi dolduruyor. Kullanıcılar, belirli ifadeleri 1 ile 5 arasında puanlayarak yanıtlıyor. Sorular arasında tutkular için istikrarı feda etme isteği, astrolojiye inanma, dua etme alışkanlığı, oy kullanma ve kişisel zayıf yönlerin olup olmadığı gibi konular bulunuyor.

Bu testin ardından algoritma, benzer düşünen kullanıcıları altı kişilik gruplara ayırarak etkinlikten önce Pie üzerinden grup sohbeti başlatıyor. Böylece katılımcılar, buluşmadan önce birbirleri hakkında fikir sahibi oluyor.

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DOSTLUKLARI YAPAY ZEKA İLE GÜÇLENDİRMEK

Dunn, bu sistemin ChatGPT destekli olduğunu ve zamanla daha iyi eşleştirmeler yapabilmek için geri bildirimleri analiz ettiğini belirtiyor. İnsanların neden iyi anlaştığını anlamanın oldukça karmaşık bir süreç olduğunu söyleyen Dunn, yapay zekanın bu konuda önemli bir fark yaratacağına inanıyor.

Amerika’da yalnızlık oranlarının yükseldiği bu dönemde, dostlukların AI yardımıyla kurulması düşündürücü olabilir. Ancak Instagram üzerinden arkadaşlık kurmak ya da Bumble aracılığıyla biriyle tanışmak, sosyal yaşamda AI’nın halihazırda önemli bir rol oynadığını gösteriyor.