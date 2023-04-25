Arkas Spor'dan Atatürk Spor Salonu'na çağrı

Arkas Spor, Halkbank karşısında seriyi eşitlemek için yarın İzmir'de sahaya çıkıyor.

Arkas Spor'dan Atatürk Spor Salonu'na çağrı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında 26 Nisan Çarşamba günü Halkbank'ı konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında 26 Nisan Çarşamba günü Halkbank'ı konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, seriyi 1-1'e getireceklerine inandığını bildirdi.
"HAYDİ SALONA"
Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Hakbank'a Ankara'daki ilk maçta yenildiklerini hatırlattı. Rakiplerini mağlup ederek final şansını son maça taşımak istediklerini kaydeden Özden, "Tüm İzmirli voleybolseverleri salona davet ediyoruz. Rakibimizi mutlaka yenerek seriyi 1-1'e getireceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ARKAS MAÇI NE ZAMAN?

Atatürk Voleybol Salonu'ndaki Arkas Spor-Halkbank maçı yarın saat 20.00'de başlayacak.
Halkbank, müsabakayı kazanmasi halinde adını finale yazdıracak. Arkas Spor'un galip gelmesi durumunda ise serinin üçüncü ve son maçı Ankara'da oynanacak.

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