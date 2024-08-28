Arkeolog Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
Arkeolog Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk arkeolojisinin son 50 yıllık gelişimine önemli katkılar sunan Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel’in vefat ettiğini duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türk arkeolojisinin son 50 yıllık gelişimine önemli katkılar sunan duayen bir hocamızı kaybettik. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel, artık yetiştirdiği öğrencileri ve arkeoloji alanında yaptığı değerli çalışmalarıyla hatırlanacak.”

Ersoy, Çanakkale Gülpınar’da 1980-2019 yılları arasında yürüttüğü arkeolojik kazı çalışmalarının yanı sıra, 1998-2012 yılları arasında KKTC Salamis kazılarının başkanlığını da yürüten Özgünel’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm arkeoloji camiasına başsağlığı diledi.

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