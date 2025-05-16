Arkeoloji dünyası sevince boğuldu: 166 milyon yıllık fosil gün yüzüne çıkartıldı

Bulunan dinozor, iki ayak üzerinde yürüyen, otçul bir tür olarak tanımlanıyor. Fosilin bulunduğu alan, sadece alçak gelgit sırasında erişilebilen zorlu bir kıyı şeridinde yer alıyor. Dr. Panciroli, erken Jura döneminde dinozorların küçük ve etobur olduğunu, ancak Orta ve Geç Jura döneminde otçul türlerin çeşitlendiğini belirtti. Bu fosil, otçul dinozorların evrimine ışık tutuyor ve bu türlerin İskoçya’da daha önce bilinenden çok daha erken dönemde yaşadığını gösteriyor.

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ZORLU KAZI SÜRECİ VE BİLİMSEL ÖNEMİ

Fosil, sert kireçtaşına gömülü bulunduğu için ekip özel tekniklerle çıkarıldı. Kazı sırasında açılan deliklere çelik kama yerleştirilip blok dikkatle kırılarak alındı. Analizler, dinozorun ölüm anında en az sekiz yaşında olduğunu, büyümesinin yavaşladığını ama henüz olgunlaşmadığını ortaya koydu. Eğer fosilin iguanodontian dinozor türlerinden olduğu kesinleşirse, bu türün İskoçya’daki en eski fosili olacak ve otçul dinozorların evrim zaman çizelgesinde önemli bir kayma anlamına gelecek.