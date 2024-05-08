Armada Gıda global pazarlara odaklandı

Bakliyat ihracatçısı Armada Gıda, 2023 finansal sonuçlarını ve yeni yatırım planlarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Bakliyat devi Armada Gıda, halka arz için SPK’ya başvurdu.

Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, ‘’Şirketin yüzde 25'ini halka açacağız. Yılın üçüncü çeyreğinde SPK'dan halka arz için olumlu cevap çıkmasını bekliyoruz’’ dedi.

Mersin'de toplam 137 bin 123 metrekare alana sahip 3 fabrikasında 13 üretim hattı (7 adet konvansiyonel hat ve 6 adet organik hat) ile üretime devam eden şirket, bakliyat, hububat, bulgur, organik ürünler, süper gıda, bakliyat unu, pirinç, glutensiz ürünler ve diğer ürünler (susam, keten tohumu, baharat, kuruyemiş vb.) olmak üzere toplam 9 ana ürün grubunda, işleme, satış, ithalat ve ihracat gerçekleştiriyor.

30 yıllık bir şirket olduklarını belirten Sönmez, inşaat halindeki üçüncü fabrikanın da yatırımının devam ettiğini anlattı. Merkez Fabrikasının toplam 2.199 ton/gün ürün işleme kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Sönmez, aynı zamanda 38.995 m3 hacimli, 5 adet dikey silodan ve 5.084 m2 yatay depodan oluşan gümrüklü antrepo alanı bulunduğunu söyledi. Sönmez ‘’Merkez Fabrikada 483 ton/gün ürün işleme kapasiteli bulgur işleme hattımızın kapasitesini, yaklaşık 7 milyon dolar yatırımla 966 ton/gün’e çıkarmayı planlıyoruz. Bu yatırımı 2024 yılı içinde tamamlayarak, 2025 yılının ilk yarısında faaliyete alacağız. Organik Üretim Fabrikamızda ise 579 ton/gün ürün işleme kapasitesiyle üretime devam ediyoruz. “Armada Foods”, “Organik Doyum”, “Anadolu” ve “Popipop” markası ile yurt içi, organik ürün markamız “Mediterranean Village” ile global pazarlardayız” dedi.

Üçüncü fabrika yatırımı hakkında bilgi veren Sönmez, ‘’Söz konusu fabrikamızda toplam 40 ton/saat üretim kapasiteli fonksiyonel gıda tesisini bu ay devreye alınacak. 2023’te yapımına başlanan lidaş depoları ve ofis binası ile ikinci etap depolarının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Yatırımın akabinde aynı alanda 4.800 ton/gün ürün işleme kapasiteli ve 181.500 MT depolama alanlı bir bakliyat fabrikası kurmayı da hedefliyoruz. 2024 yılında, 1.920 ton/gün’lük kısmının 2025 yılı içerisinde, 480 ton/gün’lük kısmının ise 2026 yılı içinde faaliyete geçireceğiz. 2023 yılının sonuna kadar arazi dahil toplam 12,4 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. 2025 yılı dahil toplam yatırım tutarı 53,7 milyon dolara ulaştı” dedi.

90 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini açıklayan Sönmez, küresel bir oyuncu olduklarını ifade etti.

2030 yılına kadar küresel bakliyat üretiminin %5,8 YBBO ile artış göstermesi beklendiğini söyleyen Sönmez ‘’Ülkemizde yıllık ortalama 1,3 milyon ton bakliyat üretilirken, ihracatı yapılan bakliyat oranı %93. Küresel hububat üretimi her geçen yıl büyüyor. Türkiye, 2023 yılında bakliyat işleme ile beraber yaklaşık 12 milyar dolar değerinde hububat ihracatı gerçekleştirdi. Şirket olarak 2023 yılında seçili bakliyat ürünlerinde Türkiye’nin toplam ihracatının %7,2’sini, hububat ürünlerinde ise toplam ihracatın %7,4’ünü gerçekleştirdik. Yaşanan belirsizliklere rağmen ciromuzu ve ciromuzdaki ihracatın payını artırdık. 2022 yılında 5,7 milyar TL olan ciromuzu yurt dışı satışlarımızın da katkısıyla %5 artışla 2023 yılında 6 milyar TL'ye çıkardık. 2023’te ihracatımızı %15 oranında artırdık. 2022’de ciromuzun içinde %61,9 olan ihracat payını, 2023 yılında %67,6’ye yükselttik. Almanya, İtalya, Mısır, Kanada, Tunus ve Fransa olmak üzere 90’ın üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. TİM1000 ve ISO 500 listelerindeyiz” dedi.



HALKA ARZ İLE DAHA DA BÜYÜYECEK

Halka açılmak için Sermaye Piyasası Kurumu’na ve Borsa İstanbul’a başvurularını gerçekleştirdiklerini belirten Sönmez, şunları anlattı; "Halka arzdan elde edilecek gelirle işletme sermayemizi güçlendirirken, yatırımlar ve kapasitemizi artırmak için kullanmayı planlıyoruz."

HEDEF YENİ PAZARLAR

Hem kısa hem de orta vadeli büyüme hedeflerine ulaşmak için stratejisini de

açıklayan Sönmez , yeni pazarlara giriş yaparak globaldeki payını yükseltmeyi amaçladıklarını ifade etti. Sönmez, hem Türkiye’de hem de yurt dışında şirket satın almaları ve hedef pazarlarda depo oluşumları yoluyla lojistik ağında avantaj sağlamayı planladıklarını da açıkladı. Sönmez, ürün portföyünü de genişletmeyi istediklerini ifade etti.

ELEKTRİĞİ KENDİ ÜRETECEK

Sönmez, toplamda 28,8MW’lık GES yatırımlarını devreye almayı planladıklarını da ifade etti. Sönmez, "Şanlıurfa Viranşehir’de 250 dönüm arazi üzerinde kurulumu devam eden yaklaşık 19 MW’lık GES’i bu yıl devreye almayı öngördüklerini belirterek Hatay Antakya’da 150 dönüm arazi üzerinde planladığımız 9,8 MW GES projemiz için TEİAŞ’tan kapasite uygunluğu verilmesini bekliyoruz. GES’ler devreye girdiğinde fabrikalarımızda tükettiğimiz enerjinin tamamını kendi ürettiğimizden karşılayacağız. Kalan üretimi de piyasaya satacağız” diye konuştu.

KAZAKİSTAN’A 4 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Sönmez, Kazakistan’da inşa etmeyi planladığı tarımsal ürün işleme tesisi için de 2022 yılında şirkete bağlı ortaklığı olan AC Agro LLP firmasını kurduklarını belirtti. Sönmez, tesisi kurmayı planladığı arazi için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Sönmez, ilk etapta yaklaşık 4 milyon dolar yatırımla 5 bin metrekare depolama alanı ve bakliyat işleme tesisi kurmayı hedeflediklerini de ifade etti.