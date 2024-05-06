Armağan Çağlayan kiraz fiyatlarını görünce dayanamadı. Artan fiyatlara tepki gösterdi

Kaynak: Haber Merkezi
Armağan Çağlayan kiraz fiyatlarını görünce dayanamadı. Artan fiyatlara tepki gösterdi
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Armağan Çağlayan, kiraz fiyatını görünce dayanamayarak artan fiyatlara tepki gösterdi.

YouTube’da yaptığı program, aldığı konuklar ve söylemleri ile sık sık gündem olan Armağan Çağlayan bu kez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Daha önce de döner fiyatlarına sert tepki veren Çağlayan bu defa da kiraz fiyatını görünce sessiz kalamadı.

Armağan Çağlayan X’te (Twitter) “Genç nesil bilmez, Ecevit döneminde kiraz karneyle dağıtılırdı! Demirel geldi karneyi kaldırdı, bu sefer de saatlerce kuyrukta beklerdik 1 kg kiraz için. Hey gidi! Nerden nereye !!!” diyerek bir paylaşım yaptı ve fiyat artışına isyan etti.

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