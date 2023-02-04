Armağan Çağlayan hastalığı ile ilgili gerçeği ilk kez açıkladı

Maltepe'de, "Size Anlatacaklarım Var" isimli tek kişilik gösterisini gerçekleştiren Çağlayan, sağlık durumunun gün geçtikçe iyiye gittiğini açıklayarak, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görmeyeceğini duyurdu. Çağlayan'ın bu açıklaması sevenlerini sevince boğdu.

İNŞALLAH ALLAH KORUR''

Karar'da yer alan habere göre, diğer kanser hastalarına göre farklı bir yöntemle tedavi olacağını vurgulayan Çağlayan, "Gayet iyiyim. Sonuçlarım İsrail'e gitti. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisi almayacağım. Sadece kanserli hücrenin büyüme hızı çok yüksek olduğu için ben diğer kanser hastalarından farklı olarak ben üç yıl boyunca üç ayda bir ilaçlı tomografi çektirmek zorundayım. Yani kanserim tekrar etmezse verilen ilaçtan dolayı bir kez daha kanser olacağım. İnşallah Allah korur..." dedi.