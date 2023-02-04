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Armağan Çağlayan hastalığı ile ilgili gerçeği ilk kez açıkladı

Geçtiğimiz kasım ayında kansere yakalandığını açıklayarak kötü haberi duyuran Armağan Çağlayan, bu kez müjdeli haberi vererek hayranlarını sevince boğdu. Ünlü televizyoncu sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini vurgulayarak tedavi sürecinde kemoterapi ve radyoterapi almayacağını açıkladı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 14:36
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Armağan Çağlayan yakalandığı kanser hastalığı ile açıklama hayranlarını sevindirdi.

Armağan Çağlayan hastalığı ile ilgili gerçeği ilk kez açıkladı
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Maltepe'de, "Size Anlatacaklarım Var" isimli tek kişilik gösterisini gerçekleştiren Çağlayan, sağlık durumunun gün geçtikçe iyiye gittiğini açıklayarak, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi görmeyeceğini duyurdu. Çağlayan'ın bu açıklaması sevenlerini sevince boğdu.

İNŞALLAH ALLAH KORUR''

Karar'da yer alan habere göre, diğer kanser hastalarına göre farklı bir yöntemle tedavi olacağını vurgulayan Çağlayan, "Gayet iyiyim. Sonuçlarım İsrail'e gitti. Kemoterapi ve radyoterapi tedavisi almayacağım. Sadece kanserli hücrenin büyüme hızı çok yüksek olduğu için ben diğer kanser hastalarından farklı olarak ben üç yıl boyunca üç ayda bir ilaçlı tomografi çektirmek zorundayım. Yani kanserim tekrar etmezse verilen ilaçtan dolayı bir kez daha kanser olacağım. İnşallah Allah korur..." dedi.

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Birsen Hakikat
4.02.2023 15:08
Zehirli gemiyi de Bize göndereceklerdi. Bizi kötulerin izniyle çöplük yapmak istiyorlar. Kimler? Tabiki azınlıklar yani eski mülteciler ve kuzeyimizdekiler. Olmadı, gemiyi batırmak zorunda kaldılar.  
 
Betül Bileda Yiğit
4.02.2023 14:52
bu da para kazandı ya pes. Aşırı kötü huyluydu. Yine de sağlık dilekleriyle.  
 
Mustafa bey
4.02.2023 14:43
Allah sağlık versin armağan bey kanser zor iş  
 
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