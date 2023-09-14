Armut ağacı hastanelik etti

Muş’ta armut toplarken ağaçtan düşen 62 yaşındaki Servet İpek hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Armut ağacı hastanelik etti

İHA'nın haberine göre, Yörecik köyü Gülden Mahallesi'nde armut toplamak için ağaca çıkan Servet İpek (62), dengesini kaybederek yere düştü.

İpek, bir süre sonra kendine gelince 112 çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla Muş Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan İpek, tedavi altına alındı.

Güz armutlarını toplamak için çıktığı ağaçtan düştüğünü söyleyen İpek, "6 metre yükseklikten yere düştüm. Yerde bir süre hareketsiz kaldıktan sonra aklıma ambulansı aramak geldi. Yolumuz çok kötü olduğu için ambulans çukurlara gire çıka ilerledi. Sağ olsun devletimiz olmasa oraya ambulans gelmezdi” dedi.

aw029880-01.jpg

aw029880-02.jpg

Öne Çıkanlar
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Ali Koç Ahmet Nur Çebi'ye nasıl çalım attı? Çebi Koç'tan nasıl intikam aldı? Şerafettin Tilki açıkladı
Ali Koç Ahmet Nur Çebi'ye nasıl çalım attı? Çebi Koç'tan nasıl intikam aldı? Şerafettin Tilki açıkladı
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Son Haberler
Profesörden egzamayla ilgili kritik açıklama Sağlık
Profesörden egzamayla ilgili kritik açıklama
Libya Derne Belediye Başkanı: Selde ölü sayısı 20 bini bulabilir Dünya
Libya Derne Belediye Başkanı: Selde ölü sayısı 20 bini bulabilir
Motosiklet minibüsle kafa kafaya çarpıştı: Sürücü öldü Güncel
Motosiklet minibüsle kafa kafaya çarpıştı: Sürücü öldü
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı? Yazarlar
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
ABD'de Lee kasırgası alarmı. Önlem almaya başladılar Dünya
ABD'de Lee kasırgası alarmı. Önlem almaya başladılar
Kırklareli'deki yangın söndürüldü Yaşam
Kırklareli'deki yangın söndürüldü
Uzmanından ayak bileğindeki ağrılarla ilgili tehlikeli uyarı Sağlık
Uzmanından ayak bileğindeki ağrılarla ilgili tehlikeli uyarı