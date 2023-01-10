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Pınar Altuğ isyan etti! “Armut toplamıyorum”

Oyuncu Pınar Altuğ, Ceyda Düvenci'nin NTV ekranlarında yayınlanan 'Bambaşka Sohbetler' programına konuk oldu. Ünlü oyuncu, programda sosyal medyayla ilgili sitemini dile getirdi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 13:09
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"Armut toplamıyorum" Pınar Altuğ isyan etti!

Pınar Altuğ isyan etti! “Armut toplamıyorum”
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Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan 'Bambaşka Sohbetler'de Pınar Altuğ'u konuk etti.

"GURUR DUYACAĞIM BİR KIZIM VAR"

Pınar Altuğ, kızı Su için "Su tatlı bir genç kız oldu. Çok şaşırtıyor, çok duygulandırıyor. Nasıl bir kız yetiştirmek istiyorsun deseydin, bu olurdu. Eklemek ya da çıkarmak istediğim bir şeyi yok. Gurur duyacağım bir kızım var" dedi.

"NE KADAR ÜZÜLÜRSEN İÇİ SOĞUYOR"

Pınar Altuğ, Ceyda Düvenci'nin sosyal medya sorusunda ise şöyle cevap verdi: 

"İnsanlar mutsuz ve birinin mutlu olmasına tahammül edemiyorlar. İçindeki hırsı dışa vuruyor. Seni çok beğeniyor, aile yaşantını beğeniyor, hayatını çok beğeniyor, o öyle bir şeye sahip değil! Sana çok güzelsiniz dese, ne kadar tatlı ailesiniz dese içi soğumayacak. Ne kadar üzülürsen, içi soğuyor.

"ARMUT TOPLAMIYORUM"

Ben kimseyi eğitmek ve mutlu etmekle mükellef değilim, bir yere kadar müsamaha gösterebilirim, bu kadar insanın içinde bana cevap veremez diye düşünüyor, ben de cevap verebiliyorum; armut toplamıyorum! Bak ben bunu söyledim diye de eşe dosta gösteriyor, sonra ters köşe olunca yerin dibine geçiyor aslında! Bir kısmı geçiyor. İnsan küfür yemek için niye zorlar şartları?" 
 

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