Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı yarın açılıyor

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul’u modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını belirterek, “Yarın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik yeni metro hattını da hizmete açıyoruz.” ifadesini kullandı.

Bu hattın açılmasıyla birlikte İstanbul’daki raylı sistem uzunluğu 161,7 kilometreye ulaşacak.

Bu metro hattı, Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere dört istasyondan oluşuyor.

Ayrıca, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Arnavutköy ilçesini Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile bağlayacak.

Bakan Uraloğlu, bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabını da bir yıl içinde tamamlayarak, tamamı yeraltında teşkil edilen metro sınıfında Türkiye’nin en uzun, dünyanın da en uzunlarından olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacaklarını belirtti.