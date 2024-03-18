Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı yarın açılıyor

Kaynak: AA
Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı yarın açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik yeni metro hattının yarın hizmete açılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, İstanbul’u modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını belirterek, “Yarın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik yeni metro hattını da hizmete açıyoruz.” ifadesini kullandı.

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Bu hattın açılmasıyla birlikte İstanbul’daki raylı sistem uzunluğu 161,7 kilometreye ulaşacak.

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Bu metro hattı, Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere dört istasyondan oluşuyor.

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Ayrıca, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Arnavutköy ilçesini Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile bağlayacak.

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Bakan Uraloğlu, bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabını da bir yıl içinde tamamlayarak, tamamı yeraltında teşkil edilen metro sınıfında Türkiye’nin en uzun, dünyanın da en uzunlarından olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacaklarını belirtti.

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