Arnavutköy'de bir şahıs oğluna 2 el ateş açtı

İstanbul Arnavutköy’de bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle oğlu olduğu ileri sürülen şahsa 2 el ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. (İHA)