Arnavutköy'de bir şahıs oğluna 2 el ateş açtı

İstanbul Arnavutköy’de bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle oğlu olduğu ileri sürülen şahsa 2 el ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. (İHA)
Arnavutköy’de bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle oğlu olduğu iddia edilen şahsa 2 el ateş açtı.
İstanbul Arnavutköy’de bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle oğlu olduğu ileri sürülen şahsa 2 el ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. (İHA)