Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü

Arnavutköy'de seyir halindeki tankerin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.

Kaza sabah saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte seyir halindeki tankerin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Trafikteki araçlara çarpmamak için manevra yapan tanker sürücüsü, yoldan savrularak önce kaldırıma çarptı. Kaldırıma çıkan tankerin kupası çarpmanın etkisiyle yerinden koparak devrildi. Sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün araçtan çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaza sonrası Arnavutköy Hadımköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken tankerin devrilen kupası, vinç yardımıyla kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tankerin trafikte seyir halindeyken öndeki başka bir tankere çarpmamak için manevra yaptığı anlar görülüyor. Manevranın ardından tanker kaldırıma çıkıyor ve yerinden kopan kupası devriliyor.