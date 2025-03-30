Arnavutköy'de geleneksel bayram sofraları kuruldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Ramazan Bayramı sabahı Taşoluk Yeşil Camii'nde kıldığı bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Arnavutköy'de Ramazan Bayramı, manevi atmosferi ve birlik ruhunu yansıtan bir programla karşılandı. Bayram namazını Taşoluk Yeşil Camii'nde kılan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, namaz sonrası cami cemaatiyle tek tek bayramlaştı. Yoğun katılımla gerçekleşen programda Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu da yer aldı.

Bayramlaşmanın ardından düzenlenen kahvaltı programında vatandaşlarla aynı sofrada buluşan Candaroğlu, ramazan ayı boyunca Arnavutköy'de yaşanan dayanışma ruhuna dikkat çekti.

Candaroğlu yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada, rahmetin, bereketin ve mağfiretin ayı ramazanı geride bırakmanın ardından; bayramın o eşsiz huzurunu, sevinç ve muhabbetini hep birlikte paylaşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ramazan ayı boyunca Arnavutköy'ümüzün dört bir yanında aynı sofraya oturduk, aynı duaya "âmin" dedik, gönüllerimizi birleştirdik. Teravihlerde buluştuk, iftarlarımızı paylaştık, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize destek olmaya gayret ettik. Bu kutlu ay boyunca, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini yaşadık."

Bayramların sadece bir takvim günü değil, aynı zamanda toplumsal bağların güçlendiği, kırgınlıkların sona erdiği özel zamanlar olduğunu vurgulayan Candaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bayramlar, bizi biz yapan değerlerin yeniden hatırlandığı; aile olmanın, komşuluk etmenin, vefa göstermenin, paylaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha fark ettiğimiz özel zamanlardır. Biz de bu değerlere sahip çıkan, onları gelecek kuşaklara aktaran bir anlayışla çalışıyor; ilçemizin her mahallesinde, her hanesinde aynı samimiyetle var olmaya gayret ediyoruz."

Arnavutköy'de geleneksel bayram sofraları kuruldu

Arnavutköy'de geleneksel bayram sofraları kuruldu

Arnavutköy'de geleneksel bayram sofraları kuruldu

Arnavutköy'de geleneksel bayram sofraları kuruldu

Arnavutköy'de geleneksel bayram sofraları kuruldu

Arnavutköy'de geleneksel bayram sofraları kuruldu

Arnavutköy'de geleneksel bayram sofraları kuruldu

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